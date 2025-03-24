Банк России прогнозирует снижение инфляции до 4% к 2026 году

Фото: Анастасия Фартыгина

Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до 7—8 процентов в 2025 году и возвращение к целевому уровню в 4% в 2026 году. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Динамика потребительских цен» по итогам февраля.

По данным Центробанка, в феврале инфляция оставалась на высоком уровне. Потребительские цены в феврале выросли на 0,81%, а годовая инфляция повысилась до 10,06%. По сравнению с январем ускорился годовой рост цен на продовольственные товары. Годовые приросты цен на непродовольственные товары остались без изменений, а на услуги — снизились.

— Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, — подчеркивается в документе.

В марте Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Рената Валеева