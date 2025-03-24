Верховный суд разъяснил порядок расчета неустойки по алиментам, если есть нотариальное соглашение

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Верховный суд России в рамках конкретного дела разъяснил, как рассчитывать неустойку при неуплате алиментов, если между бывшими супругами было заключено нотариальное соглашение. Ключевым моментом является то, что размеры неустойки в таком случае стороны могут установить самостоятельно, пишет «Российская газета».

Напомним, нотариальное соглашение дает возможность бывшим супругам мирно договориться по вопросам раздела имущества, определения размера алиментов и другим вопросам. В данном случае, бывшая супружеская пара из Москвы договорилась о том, что экс-супруг будет выплачивать дочери алименты в размере четверти своих доходов не позднее 5 числа каждого месяца. Однако мужчина платил нерегулярно, в результате чего образовался долг в 134 тыс. рублей за два года.

Женщина обратилась в суд, который поддержал ее требования и начислил неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, руководствуясь нормами Семейного кодекса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако Верховный суд России отменил данное решение, пояснив, что для расчета неустойки в случае наличия нотариального соглашения должны применяться нормы Гражданского кодекса.

Если нотариальное соглашение не содержит положений об ответственности за несвоевременную уплату алиментов, неустойка будет начисляться по правилам ГК. Иными словами, размер неустойки определяется соглашением сторон.



Дело было направлено Верховным судом на новое рассмотрение.

Прокуратура Московского района Казани утвердила обвинительный акт в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в злостном уклонении от уплаты алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ).Общая сумма его задолженности превысила 2,4 млн рублей.

Рената Валеева