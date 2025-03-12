Житель Казани предстанет перед судом за долг по алиментам в 2,4 млн рублей

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Прокуратура Московского района Казани утвердила обвинительный акт в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в злостном уклонении от уплаты алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, общая сумма его задолженности превысила 2,4 млн рублей.

По данным следствия, мужчина с 2016 года должен был выплачивать четверть своего дохода на содержание одного ребенка, а с 2022 года — еще одну шестую часть на содержание другого. Несмотря на решение суда, мужчина игнорировал свои обязательства и дважды привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. На время следствия он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Мужчине грозит уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов.

В феврале суд приговорил жительницу Казани к лишению свободы на срок в полтора года за долг по алиментам. Он превысил 590 тыс. рублей. Женщина уже привлекалась к ответственности, но продолжила игнорировать обязательства перед ребенком.

Рената Валеева