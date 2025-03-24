Депутаты предложили запретить детям и пьяным выгуливать собак опасных пород

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В Госдуме предложили запретить детям и людям в состоянии опьянения выгуливать собак потенциально опасных пород. Об этом сообщили в ТАСС.

Депутат Госдумы Александр Спиридонов заявил, что разработан соответствующий законопроект. Он предусматривает запрет на выгул опасных пород собак без законных представителей лицами младше 18 лет. Также предлагается запретить выгул таких животных лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

По словам депутата, список потенциально опасных пород утверждает правительство. Однако сейчас в нем представлено ограниченное количество животных. Поэтому депутаты просят правительство пересмотреть подход и добавить другие породы, которые могут представлять опасность.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев резко осудил предложение депутата Госдумы Николая Цеда использовать бездомных собак для производства мыла.



Рената Валеева