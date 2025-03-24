Предприниматель из Казани предстанет перед судом за неуплату таможенных платежей на 12 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

В Казани направлено в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере — на сумму более 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, начиная с января 2022 года предприниматель приобретал на электронной торговой площадке компьютерную технику и электронику, получая более 3,8 тыс. международных почтовых отправлений, не декларируя товары в установленном порядке.

Уголовное дело будет рассмотрено в Ново-Савиновском районном суде Казани. Прокурор заявил гражданский иск о взыскании неуплаченных таможенных платежей.

Анастасия Фартыгина