В Эр-Рияде стартовали переговоры России и США по безопасности в Черном море

Фото: Маргарита Головатенко

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, начались переговоры между Россией и США, посвященные безопасности судоходства в Черном море. Встреча проходит в закрытом формате, и журналистов попросили покинуть территорию отеля Ritz-Carlton. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Российскую делегацию возглавляют Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Со стороны США участвуют директор по планированию Госдепартамента Майкл Антон и помощники специального посланника Кита Келлога.

Стороны намерены обсудить детали безопасности судоходства в Черном море. Важно отметить, что встреча проходит после недавней встречи США и Украины в Эр-Рияде.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

На территории отеля дежурят охранники, и вход в здание строго запрещен. Запрещены фото— и видеосъемка, а также нахождение посторонних лиц.

Накануне в Эр-Рияде завершились переговоры между американской и украинской делегациями, посвященные вопросам прекращения огня на Украине. Украинский министр обороны Рустем Умеров, участвовавший во встрече, назвал обсуждения продуктивными.



Анастасия Фартыгина