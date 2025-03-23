Советник Трампа заявил о беспрецедентной близости к миру на Украине

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Конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее, заявил советник экс-президента США по нацбезопасности Уолтц.

— У нас есть это прекращение огня по инфраструктуре… теперь мы собираемся поговорить о прекращении огня на Черном море, — отметил он.

Следующим этапом, по его словам, станет обсуждение «линий контроля, которые являются фактическими линиями фронта»

Напомним, что США рассчитывают на ощутимый прогресс во время завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии, особенно в вопросе прекращения огня по судам в Черном море, заявил представитель Госдепа Уиткофф.



Матвей Гавриков