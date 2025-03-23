Глава МИД Ирана заявил о готовности к войне, но не стремлении развязать ее

Фото: Мария Зверева

Иран готов к ведению войны, но избегает ее развязывания, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи. По его словам, Тегеран полностью подготовлен к военному сценарию, но предпочитает дипломатический путь решения конфликтов.

Аракчи подчеркнул, что «дипломатический путь» в отношениях с США пока не зашел в тупик, несмотря на давление. Он также отметил, что США и Израиль распространяют ложные представления о слабости Ирана, выразив надежду, что они изменят политику на более разумную.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп отдалприказ вооруженным силам начать военные действия против хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Трамп также предупредил Иран о последствиях, если страна попытается помочь хуситам.

Матвей Гавриков