Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +6 градусов
В Татарстане сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром на дорогах местами гололедица, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный 3—8 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Утром в Татарстане ожидается около -4 градусов, днем — от +1 до +6. В Казани — от +4 до +6 градусов.
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