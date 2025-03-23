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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +6 градусов

07:00, 23.03.2025
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +6 градусов
Фото: Реальное время

В Татарстане сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром на дорогах местами гололедица, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный 3—8 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Утром в Татарстане ожидается около -4 градусов, днем — от +1 до +6. В Казани — от +4 до +6 градусов.

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Общество Татарстан

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