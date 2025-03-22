УНИКС одержал победу над краснодарским «Локомотивом» и пробил седьмую сотню в сезоне

Фото: Анастасия Фартыгина

УНИКС переиграл в гостевом матче команду из Краснодара «Локомотив-Кубань» со счетом 103:95 (25:26, 21:20, 25:29, 32:20) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и пробил очередную сотню после игры с самарским клубом.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал бельгийский центровой Исмаэль Бако, который набрал для казанской команды 18 очков, совершил 9 подборов, осуществил 1 перехват и добавил в копилку 3 блок-шота. В команде соперников выделился Антон Квитковских, который забил 21 очко и осуществил 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.

В следующий раз УНИКС встретится с «Автодором» на гостевой площадке 25 марта в 18.00.

Анастасия Фартыгина