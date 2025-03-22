Двойной агент MI-6 Олег Гордиевский скончался в возрасте 86 лет

Олег Гордиевский, бывший сотрудник КГБ СССР и двойной агент, работавший на британскую разведку MI-6, скончался в Великобритании в возрасте 86 лет. Об этом сообщила BBC.

Гордиевский был завербован MI-6 в 1970-х годах и стал резидентом КГБ в Великобритании в 1982 году. Однако его деятельность была раскрыта, и в 1985 году он был отозван в Москву. С помощью MI-6 ему удалось сбежать и переехать в Великобританию, где он продолжал консультировать западные разведывательные службы.

Бегство Гордиевского привело к значительным последствиям: в сентябре 1985 года Великобритания выслала 31 советского дипломата, обвинив их в шпионаже. В ответ СССР выслал 25 сотрудников британской дипмиссии. Гордиевский стал одной из ключевых фигур в истории шпионажа, его действия оказали влияние на отношения между Западом и Востоком.

Анастасия Фартыгина