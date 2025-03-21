Режиссера Ивана Вырыпаева* внесли в реестр иноагентов
Минюст России внес в реестр иноагентов польского режиссера театра и кино, драматурга Ивана Вырыпаева*. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Отмечается, что Вырыпаев* участвовал в создании материалов иноагентов, «а также в создании и распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной» в России. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и выступал против СВО.
Иноагентами также были признаны писатель Михаил Шишкин*, журналист Изида Чаниа*, художник Станислав Комиссаров*, один из основателей группы «Король и шут» Александр Балунов*, журналист Низфа Аршба*.
Красноярскую региональную общественную организацию «Мы против СПИДа» исключили из реестра в связи с ликвидацией.
Напомним, Минюст России принял решение исключить «Викимедиа.ру» из списка иностранных агентов из-за ее ликвидации. Также из списка исключили ООО «Вольные люди».
Справка
* признан иноагентом на территории России.
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