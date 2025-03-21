Взрыв прогремел на горящей нефтебазе в Краснодарском крае: двое пострадали

Фото: Динар Фатыхов

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, где ранее возник пожар, произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека и площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

По данным оперштаба Краснодарского края, огонь распространился еще на один резервуар, в настоящее время горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и нефтепродукты, выброшенные взрывом за границы резервуаров.

Взрыв и выброс горящей нефти произошли из-за разгерметизации горящего резервуара. Пострадавшие пожарные получили легкие ожоги и отравление продуктами горения, их жизни ничто не угрожает. В тушении пожара задействованы 456 человек и 181 единица техники.

Напомним, что пожар на нефтебазе возник утром в среду в результате атаки украинских беспилотников, был поврежден трубопровод между резервуарами.

Анастасия Фартыгина