С начала года в Татарстане наблюдается снижение числа ДТП с участием детей

Фото: Мария Зверева

В этом году в Татарстане наблюдается снижение числа ДТП с участием детей. По информации врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрата Самигуллина, ни один ребенок не погиб в таких авариях.

С начала года произошло 41 ДТП с участием детей, в которых 42 ребенка получили травмы.

— Более половины всех ДТП произошло с детьми-пассажирами, — уточнил Самигуллин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Он также подчеркнул, что чаще всего виновниками аварий с детьми-пассажирами становятся их родители или родственники. Это подчеркивает важность соблюдения правил безопасности на дороге.

В связи с приближающимися весенними каникулами Госавтоинспекция продолжит проводить профилактические мероприятия, направленные на защиту детей на дорогах.

— Наша цель — сделать дороги безопаснее для всех участников движения, — добавил Самигуллин.

Также Самигуллин сообщил, что с начала 2025 года на дорогах Татарстана произошло 507 аварий, в которых погибли 44 человека. Почти половина всех смертей связана с выездом на встречную полосу.



Анастасия Фартыгина