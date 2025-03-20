На дорогах Татарстана с начала 2025 года погибли 44 человека

Фото: Михаил Захаров

С начала 2025 года на дорогах Татарстана произошло 507 аварий, в которых погибли 44 человека. Почти половина всех смертей связана с выездом на встречную полосу. Об этом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.

По словам Самигуллина, выезд на встречную полосу стал причиной гибели 19 человек. Также он уточнил, что три человека погибли из-за непристегнутых ремней безопасности, а девять — в результате наезда на пешеходов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В этом году также зафиксировано 665 пострадавших с различными травмами. В связи с увеличением числа ДТП, особенно в весенний период, власти призывают водителей быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Самигуллин добавил, что в преддверии весенних каникул особое внимание будет уделено профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

— Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наших детей на дорогах, — заявил он.



Анастасия Фартыгина