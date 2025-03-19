«Зенит-Казань» начал плей-офф Суперлиги с «сухой» победы над «Кузбассом»
«Зенит-Казань» переиграл кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:0 в матче четвертьфинала плей-офф Суперлиги. Команда Алексея Вербова выступает в турнире в ранге действующего двукратного чемпиона.
Встреча прошла с преимуществом казанской команды. В первых двух партиях «Зенит» не испытал серьезных проблем, победив со счетом 25:22 и 25:20. Особенно выделялся бельгиец Сэм Деру, набравший в двух сетах 11 очков. В третьей партии «Кузбасс» постарался зацепиться в концовке, но хозяева смогли довести игру до победы — 25:21 и 3:0.
Ответный матч между командами состоится 23 марта в Кемерово в 17:30 по московскому времени.
В других четвертьфинальных парах играют «Локомотив» — «Зенит» (Санкт-Петербург), «Белогорье» — «Динамо-Урал» и «Динамо-ЛО» — «Динамо».
«Зенит-Казань» — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.