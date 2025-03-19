Защитник «Рубина» Рожков не полетел с молодежной сборной России в Колумбию

Фото: Динар Фатыхов

Четыре футболиста не полетели с молодежной сборной России в Колумбию на товарищеские матчи из-за травм и повреждений. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Матчи молодежной сборной в Колумбии пропустят защитник Илья Рожков («Рубин»), полузащитники Илья Кучугура («Урал») и Кирилл Глебов (ЦСКА), а также форвард Александр Кокшаров. У всех четверых диагностированы различной степени травмы и повреждения.

Всего в Колумбию отправилась команда из 21 футболиста. 22 и 23 марта молодежной сборной России предстоит сыграть с колумбийской «молодежкой» в рамках товарищеских игр.

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины. С весны 2022 года национальные команды России проводят исключительно товарищеские матчи.

Сегодня взрослая сборная России сыграет в Москве с командой Гренады в 20.00 по московскому времени. Ранее россияне разгромили Бруней со счетом 11:0 и Сирию — 4:0.

Зульфат Шафигуллин