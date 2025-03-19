Сегодня в Татарстане без осадков и +3 градуса

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица, сообщил Гидрометцентр республики.

Ветер северный с переходом на юго-западный 3—8 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с. Днем в Татарстане от -2 до +3 градусов. В Казани — до +2 градусов.

Напомним, что в Татарстане после теплых выходных ожидается похолодание и небольшие осадки.