В США опровергли сообщения о списке стран с ограничениями на въезд

Фото: Максим Платонов

В Государственном департаменте США заявили об отсутствии списка стран, гражданам которых могут ограничить или запретить въезд в США. Об этом пишет РИА «Новости».

На брифинге официальный представитель ведомства Тэмми Брюс опровергла информацию о существовании такого списка. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что президент США Дональд Трамп планирует ужесточить правила въезда в страну для граждан 43 государств, включая Россию.

— Нет никакого списка. То, что обсуждают в последние несколько дней, это не список, который тут существует и в рамках которого предпринимаются действия. Есть приказание президента на тему укрепления безопасности и разрешений на въезд в страну, — сказала Брюс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Трамп заявил о планах подписать указ о создании миграционного центра на 30 тысяч мест на базе в Гуантанамо (Куба).

— Более мы не позволим превращать США в мировой рассадник нелегальной миграции, — подчеркнула представитель Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя политику новой администрации. Точное число депортированных лиц она не назвала.

Рената Валеева