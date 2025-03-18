Сегодня в Татарстане до +4 градусов

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами туман и гололедица, днем без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывами 4—9 м/с. В Татарстане утром до -3, днем — до 4 градусов. В Казани — до +2 градусов.

Напомним, что в Татарстане после теплых выходных ожидается похолодание и небольшие осадки.