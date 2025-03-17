Мосгорсуд оставил Лерчек под домашним арестом по делу об отмывании средств

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Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу и оставил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда.

— Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — огласила решение судья.

Лерчек останется под домашним арестом до 26 марта. Аналогичные жалобы в отношении ее бывшего супруга Артема Чекалина и Романа Вишняка, соучредителя фирмы ООО «Лейтик мейкап», также будут рассмотрены Мосгорсудом.

По версии следствия, Чекалины и Вишняк, используя подложные документы, вывели из России более 250 млн рублей, за что им предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ.

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что изначально ФНС расценивала данную сумму как недоимку по налогам. Однако в процессе развода Чекалиных дело было переквалифицировано в дело о выводе средств за границу. По его словам, полное погашение задолженности в данном случае уже не будет являться основанием для прекращения уголовного преследования.

Ранее в отношении Чекалиных были возбуждены два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере, которые впоследствии были прекращены после погашения ими налоговых задолженностей на сумму 504 млн рублей.

Рената Валеева