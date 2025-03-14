Совкомбанк заработал по МСФО 77 млрд рублей чистой прибыли за 2024 год

ПАО «Совкомбанк» объявляет финансовые результаты по МСФО за 2024 год.

Выручка [1] выросла в 2 раза и составила 722 млрд рублей (395 млрд рублей в 2023 году). Рост обеспечили рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг.

выросла в 2 раза и составила 722 млрд рублей (395 млрд рублей в 2023 году). Рост обеспечили рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг. Регулярная чистая прибыль [2] по сравнению с 2023 годом выросла на 19%, с 64 млрд рублей до 76 млрд рублей, при том, что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами.

по сравнению с 2023 годом выросла на 19%, с 64 млрд рублей до 76 млрд рублей, при том, что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами. Чистая прибыль снизилась на 19% по сравнению с 2023 годом и составила 77 млрд рублей (3,73 рубля на акцию), поскольку в 2023 году Банк получил значительные разовые доходы, отсутствующие в отчетном периоде. Также на прибыль повлияла единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в связи с волатильностью на рынке.

Активы увеличились на 27% год к году и составили 4 трлн рублей на 31 декабря 2024 года за счет органического и неорганического роста.

Капитал вырос на 31% год к году, достигнув 390 млрд рублей с учетом субординированного долга в 57,8 млрд руб., 23,5 млрд рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года, и 11,5 млрд рублей, привлеченных от 51 тысячи инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 г. Рентабельность акционерного капитала (ROE)[3] составила 26%.

Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк»:

— Мы довольны результатами 2024 года. Снижение чистой прибыли после рекордного 2023 было ожидаемым, учитывая, что банк исторически не является бенефициаром роста ставок, и мы не могли рассчитывать на существенный результат от нерегулярных доходов на таком росте ставок.

При этом мы существенно укрепили фундамент для дальнейшего роста, особенно с учетом завершения цикла повышения ставок:

выручка группы выросла в 2 раза;

рекордный рост активов, выданных по высоким ставкам;

успешная интеграция Хоум Банка;

расширение клиентской базы во всех сегментах.

В 2025 году основным вызовом станет кредитный риск, связанный с замедлением экономики, давлением ставок, снижением спроса в корпоративном секторе и кредитным сжатием в рознице. Однако мы оптимистично оцениваем перспективы банка и намерены повысить ROE, несмотря на рост налоговой нагрузки.

Ключевой задачей на 2025 год станет увеличение вклада LLM-моделей* в ROE с 0,2% до 4%. Пришло время перейти от реализации десятков проектов к масштабному внедрению тысяч AI-инициатив, которые трансформируют повседневную работу всех подразделений банка.

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