Депутаты предложили ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ

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Фракция «Справедливая Россия — За правду» считает необходимым ввести мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил руководитель фракции Сергей Миронов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

— Мы уверены, что рано или поздно надо устанавливать мораторий на повышение тарифов и разбираться в том числе с теми, кто является хозяином и различных управляющих компаний, и источником ресурсов, — подчеркнул Миронов.

Депутат отметил, что, несмотря на официальное повышение тарифов на 10%, у некоторых граждан плата за ЖКУ выросла на 20—25%. Миронов подчеркнул, что рост цен очевиден, а повышения качества обслуживания при этом не наблюдается.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению депутата, проблема кроется в неправильно проведенной приватизации, в результате которой частные компании, получившие контроль над ЖКХ, не заинтересованы в ремонте и модернизации инфраструктуры, а лишь собирают деньги. Фракция намерена добиваться пересмотра подхода к регулированию тарифов ЖКХ и повышения прозрачности работы управляющих компаний.

С 1 июля 2025 года в Татарстане ожидается значительное повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно указу, подписанному раисом Республики Татарстан, средний предельно допустимый индекс увеличения составит 17,5%. Однако в крупных городах, таких как Казань и Набережные Челны, тарифы вырастут на 22,3%.

Рената Валеева