В Сармановском районе Татарстана модернизируют теплоснабжение за 636 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В поселке Джалиль Сармановского района Татарстана начнется модернизация системы теплоснабжения на сумму 636,1 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В рамках проекта планируется установить четыре блочно-модульные котельные с различной мощностью. Самая крупная котельная мощностью 26 МВт будет расположена по адресу:

улица Кул Шарифа, 5а, на что выделят 316,6 млн рублей;

вторая котельная мощностью 18 МВт появится на улице Лесной, 4в, стоимость ее установки составит 259,3 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, в проект включены две котельные меньшей мощности на улице Ахмадиева: одна мощностью 2 МВт (36,7 млн рублей) и другая мощностью 0,6 МВт (23,5 млн рублей).

Заказчиком работ выступит ГБУ «Главстрой РТ». Все работы планируется завершить до 1 декабря 2025 года.

Анастасия Фартыгина