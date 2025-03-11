В Татарстане планируют построить первый в России завод по производству пектина

Фото: Олег Тихонов

В Дрожжановском районе Татарстана планируется строительство первого в России биозавода по производству растительных полимеров компании «Пектин». Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на главу муниципалитета Марата Гафарова. Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей.

По словам Гафарова, проект уже включен в инвестиционный меморандум региона и сейчас ведется поиск инвестора. Окупаемость предприятия, которое станет единственным в России производителем пектина, оценивается в 10 лет.

— Ни одного завода по производству пектина на территории России нет, все завозится из-за рубежа. Этот завод будет единственным, если мы сможем проект реализовать. Основа сырьевая у нас есть, — отметил глава района.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На новом предприятии планируется производить высококачественный пектин, целлюлозу и инулин, используя местное сырье, в том числе яблоки и сахарную свеклу.

Рената Валеева