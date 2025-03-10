В Татарстане началось тестирование онлайн-заседаний в судах

Фото: Максим Платонов

В Казани на участках мировых судей началось тестирование онлайн-заседаний с участием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Татарстана.

Пилотные заседания будут проводиться в мировых судах Авиастроительного и Вахитовского районов Казани, а также в Альметьевском, Набережночелнинском и Нижнекамском районах.

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин уточнил, что для реализации проекта было закуплено пять комплектов оборудования, включающих телевизоры, напольные стойки, веб-камеры и штативы. Оборудование будет установлено в одном зале каждого района.

Реальное время / realnoevremya.ru

Хотя технически граждане уже могут участвовать в судебных заседаниях онлайн, существует проблема с идентификацией участников. Для ее решения планируется внедрение новой системы, использующей биометрические данные, что позволит подтвердить личность участников заседаний.

— Новая система с использованием технологий идентификации и аутентификации, включая применение биометрических данных, позволит участникам подтверждать свою личность, обеспечивая надежность процесса, — заявил Загидуллин.