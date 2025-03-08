Исследование: женщины богатеют быстрее мужчин

Средний размер капитала у мужчин в то же время вырос на 9,3%, до 1,4 млн рублей. В среднем на одну женщину приходится 2,8 вклада, а на мужчину — 3,2.

Фото: Михаил Захаров

Средний размер сбережений на вкладах у женщин вырос за год на 13,3%: в начале марта 2025 года он составлял 1,3 млн рублей против 1,1 млн рублей годом ранее. Такие данные приводит маркетплейс Финуслуги по итогам собственного исследования клиентской базы.

Средний размер капитала у мужчин в то же время вырос на 9,3%, до 1,4 млн рублей. В среднем на одну женщину приходится 2,8 вклада, а на мужчину — 3,2.

Реальное время / realnoevremya.ru

Средний размер депозита рос при этом почти одинаково. Хотя у женщин он больше, чем у мужчин: у женской аудитории показатель вырос за год на 6,9% и составил 468 тыс. рублей против 438 тыс. рублей годом ранее, а мужчины хранят на одном вкладе чуть меньше — в среднем 439 тыс. рублей (в годовом выражении показатель вырос на 7%).





Дарья Беззубова