В Казани отключат воду в нескольких домах на ул. Абубекира Терегулова и Дубравной

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В связи с проведением плановых работ по подключению двух водопроводов жилого комплекса по ул. Дубравной к централизованным сетям водоснабжения города 19 марта с 9.00 до 11.00 будет временно прекращена подача воды в ряде домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Отключение затронет:

ул. Абубекира Терегулова: дома № 2, 4, 6, 6а, 8, 8б, 10, 10а, 12, 14, 20а, 22; дома № 6б, 8/1, 18 (включая детский сад «Бала Сити»);

ул. Дубравная: дома № 10, 12, 14, 14а, 28, 28а, 28б, 30, 34, 36, 38, 40, 41 (корпуса 1, 2, 3, 4); дома № 43, 8а, 28 стр., 28/1 стр., 34/1, 43а/1, 43в, 47а, 47б.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для обеспечения жителей водой в период отключения будут подаваться автоцистерны.

Специалисты предприятия примут все необходимые меры для завершения работ в кратчайшие сроки.

Рената Валеева