Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до сентября 2025 года

Фото: Анна Сейтумерова

Банк России продлил действие ограничений на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода, до 9 сентября 2025 года. Это решение, как сообщается в пресс-релизе регулятора, обусловлено сохранением санкционного давления на российскую финансовую систему, препятствующего приобретению банками наличной валюты западных стран.

Для физлиц, открывших валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, сохраняется действующий лимит на снятие валюты в размере не более 10 тыс. долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты счета или вклада. Данная возможность предоставляется единоразово. Остальные средства по-прежнему конвертируются в рубли при снятии. Банки по-прежнему не вправе взимать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Валютные переводы без открытия счета, а также через электронные кошельки по-прежнему осуществляются в рублях.

Ограничения для юридических лиц остаются в силе. Юрлица-нерезиденты по-прежнему не могут получить наличные доллары, евро, фунты стерлингов и японские иены. Для других валют ограничений нет. Юрлица-резиденты могут получить наличные доллары, евро, фунты стерлингов и японские иены только для оплаты командировочных расходов. Для остальных валют действуют стандартные правила, при условии соответствия операций действующему законодательству России.

Рената Валеева