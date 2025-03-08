Татарстан попал в топ-20 регионов, где чаще всего бронируют загородное жилье на 8 Марта

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-20 регионов, где активнее всего бронируют посуточное загородное жилье на 8 Марта. Средняя стоимость аренды составила 12,6 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Путешествия».

Полный рейтинг выглядит так.

№ в рейтинге регион доля от бронирований стоимость, руб. в сутки 1 Московская область 15% 15 100 2 Ленинградская область 13% 12 300 3 Свердловская область 5% 11 200 4 Челябинская область 5% 9 300 5 Карелия 4% 9 400 6 Нижегородская область 3% 13 400 7 Кемеровская область 3% 12 500 8 Краснодарский край 3% 12 900 9 Тюменская область 2% 12 000 10 Башкортостан 2% 11 200 11 Ярославская область 2% 10 700 12 Самарская область 2% 12 500 13 Татарстан 2% 12 600 14 Иркутская область 2% 10 200 15 Саратовская область 2% 9 200 16 Пермский край 2% 10 400 17 Владимирская область 2% 12 900 18 Воронежская область 1% 12 400 19 Красноярский край 1% 12 100 20 Рязанская область 1% 9 900

В целом в этом году количество забронированных на праздники загородных объектов уже превысило показатели 2024-го на 3%.