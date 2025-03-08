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Татарстан попал в топ-20 регионов, где чаще всего бронируют загородное жилье на 8 Марта

19:48, 08.03.2025
Татарстан попал в топ-20 регионов, где чаще всего бронируют загородное жилье на 8 Марта
Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-20 регионов, где активнее всего бронируют посуточное загородное жилье на 8 Марта. Средняя стоимость аренды составила 12,6 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Путешествия».

Полный рейтинг выглядит так.

№ в рейтинге

регион

доля от бронирований

стоимость, руб. в сутки

1

Московская область

15%

15 100

2

Ленинградская область

13%

12 300

3

Свердловская область

5%

11 200

4

Челябинская область

5%

9 300

5

Карелия

4%

9 400

6

Нижегородская область

3%

13 400

7

Кемеровская область

3%

12 500

8

Краснодарский край

3%

12 900

9

Тюменская область

2%

12 000

10

Башкортостан

2%

11 200

11

Ярославская область

2%

10 700

12

Самарская область

2%

12 500

13

Татарстан

2%

12 600

14

Иркутская область

2%

10 200

15

Саратовская область

2%

9 200

16

Пермский край

2%

10 400

17

Владимирская область

2%

12 900

18

Воронежская область

1%

12 400

19

Красноярский край

1%

12 100

20

Рязанская область

1%

9 900

В целом в этом году количество забронированных на праздники загородных объектов уже превысило показатели 2024-го на 3%.

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