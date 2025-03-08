Татарстан попал в топ-20 регионов, где чаще всего бронируют загородное жилье на 8 Марта
Татарстан вошел в топ-20 регионов, где активнее всего бронируют посуточное загородное жилье на 8 Марта. Средняя стоимость аренды составила 12,6 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Путешествия».
Полный рейтинг выглядит так.
|
№ в рейтинге
|
регион
|
доля от бронирований
|
стоимость, руб. в сутки
|
1
|
Московская область
|
15%
|
15 100
|
2
|
Ленинградская область
|
13%
|
12 300
|
3
|
Свердловская область
|
5%
|
11 200
|
4
|
Челябинская область
|
5%
|
9 300
|
5
|
Карелия
|
4%
|
9 400
|
6
|
Нижегородская область
|
3%
|
13 400
|
7
|
Кемеровская область
|
3%
|
12 500
|
8
|
Краснодарский край
|
3%
|
12 900
|
9
|
Тюменская область
|
2%
|
12 000
|
10
|
Башкортостан
|
2%
|
11 200
|
11
|
Ярославская область
|
2%
|
10 700
|
12
|
Самарская область
|
2%
|
12 500
|
13
|
Татарстан
|
2%
|
12 600
|
14
|
Иркутская область
|
2%
|
10 200
|
15
|
Саратовская область
|
2%
|
9 200
|
16
|
Пермский край
|
2%
|
10 400
|
17
|
Владимирская область
|
2%
|
12 900
|
18
|
Воронежская область
|
1%
|
12 400
|
19
|
Красноярский край
|
1%
|
12 100
|
20
|
Рязанская область
|
1%
|
9 900
В целом в этом году количество забронированных на праздники загородных объектов уже превысило показатели 2024-го на 3%.
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