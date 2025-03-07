Замначальника бавлинского ветеринарного объединения задержан за взятку

Фото: Михаил Захаров

Замначальника бавлинского ветеринарного объединения Марат Галяветдинов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает источник, близкий к следствию, пишет chelny-biz.ru.

По версии следствия, Галяветдинов на протяжении трех лет получал взятки от директора ООО «БАВЛЫ АКЦЕНТ» Альберта Гильманова. Общая сумма полученных денежных средств составила 300 тысяч рублей. Взамен Галяветдинов формировал и выдавал ветеринарные справки и свидетельства без проведения необходимых лабораторных исследований.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Оба фигуранта признали свою вину. Следствие ходатайствует о применении меры пресечения в виде домашнего ареста для Марата Галяветдинова и запрета определенных действий для Альберта Гильманова.

Материалы уголовного дела находятся в производстве шестого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по РТ.

Альберт Гильманов возглавляет ООО «БАВЛЫ АКЦЕНТ» с 2022 года. Согласно открытым источникам, основным видом деятельности компании является грузовой автомобильный транспорт.

Рената Валеева