Рабочий день казанцев сегодня сокращен в преддверии 8 Марта

Фото: Мария Зверева

Сегодня, 7 марта, продолжительность рабочего дня для жителей Казани будет сокращена на один час в связи с предстоящим Международным женским днем. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выходной день с субботы 8 марта будет перенесен на пятницу 13 июня, что даст казанцам возможность отдохнуть в середине июня.

В мае 2025 года татарстанцы также смогут воспользоваться длинными выходными в связи с празднованием Дня Победы и Праздника Весны и Труда. Благодаря переносу двух выходных дней — 4 января и 23 февраля — нерабочими станут периоды с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая.

Реальное время / realnoevremya.ru

При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными в 2025 году общее количество рабочих дней составит 245, а выходных и праздничных — 120.

Рената Валеева