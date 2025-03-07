В Казани снизились ставки аренды на все типы квартир

Фото: Рената Валеева

Специалисты федерального портала «Мир квартир» зафиксировали снижение ставок аренды по всем трем типам квартир в 70 крупнейших городах России, включая Казань. Аналитики отмечают, что эта тенденция затронула и Московский регион.

По данным исследования, «однушки» в феврале подорожали лишь в семи городах, в одном остались неизменными, а в остальных 62 городах, в том числе и в Казани, ставки аренды снизились. Наибольшее снижение цен на аренду однокомнатных квартир зафиксировано в Пензе (-7,6%), Якутске (-7,5%), Тольятти (-6,7%), Барнауле (-6,6%) и Самаре (-5,4%).

В Москве однокомнатные квартиры подешевели на 1,8%, до 56 684 руб./мес., в Подмосковье — на 1,1%, до 37 865 руб./мес., в Санкт-Петербурге — на 1,3%, до 38 393 руб./мес.

В среднем по всем исследованным городам ставка аренды на однокомнатные квартиры снизилась на 1,8%, до 26 445 руб./мес.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке двухкомнатных квартир. В 17 городах из 70 «двушки» подорожали, в одном остались неизменными, а в 52 городах, включая Казань, подешевели. Наибольшее падение ставок отмечено в Тольятти (-5,9%), Кирове (-4,9%), Иваново (-4,7%), Архангельске (-4,6%) и Магнитогорске (-4,4%).

В Москве двухкомнатные квартиры стали сдаваться на 0,9% дешевле, и теперь средняя ставка составляет 68 430 руб./мес. В Московской области также произошло снижение на 1,1%, до 46 127 руб./мес., а в Петербурге, напротив, положительный прирост в 0,6%, до 50 520 руб./мес.

В целом по стране такие квартиры подешевели на 0,8%, до 32 999 руб./мес.

«Трешки» поднялись в цене в 26 городах, в 44 опустились. Наибольшая отрицательная динамика наблюдалась в Архангельске (-10,6%), Якутске (-10%), Магнитогорске (-6,8%), Чебоксарах (-6,7%) и Краснодаре (-5%).

Московские трехкомнатные квартиры подешевели на 0,4%, до 84 726 руб./мес., подмосковные — на 1,1%, до 59 706 руб./мес., питерские — на 2,8%, до 63 141 руб./мес.

В среднем по России подобное жилье упало в цене на 0,4%, до 41 528 руб./мес.

Рената Валеева