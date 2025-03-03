В ряде домов Вахитовского района Казани на сутки отключат воду
В связи с подключением нового жилого дома с подземным паркингом на улице Большой Красной к сетям водоснабжения в Вахитовском районе Казани ожидается временное отключение воды. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».
- Воду отключат с 09.00 6 марта 2025 года до 09.00 7 марта 2025 года.
Ограничение затронет следующие адреса:
- улица Большая Красная: дома 47, 48, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 53, 55, 55в;
- улица Гоголя: дома 18, 18а, 18Б, 19, 21, 21а, 21Б, 23, 23а, 24, 25, 25а, 27, 27а, 27а, лит Д2, 29, 29б, 31;
- улица К. Маркса: дом 45.
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