В Госдуме предложили объявить амнистию в связи с 80-летием Победы

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы от ЛДПР в четверг внесут на рассмотрение проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно проекту постановления, предлагается освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести.

Амнистия может быть применена к следующим категориям лиц:

участники боевых действий по защите Отечества, награжденные государственными наградами СССР или РФ;

несовершеннолетние;

женщины с детьми-инвалидами;

беременные женщины;

одинокие мужчины, имеющие несовершеннолетних детей;

мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет;

инвалиды I и II групп;

больные онкологическими заболеваниями III или IV группы.

Для указанных категорий лиц также предлагается сократить срок наказания, если они осуждены за умышленные преступления на сроки, превышающие пять лет лишения свободы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Проект амнистии предусматривает освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания. Под амнистию подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, осужденные, отбывание наказания которым отсрочено, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

— Напомню, что инициатором первой политической амнистии в 1993 году был основатель ЛДПР Владимир Жириновский. И мы регулярно вносили проекты амнистии, предлагая Государственной Думе чаще пользоваться этим своим исключительным правом. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне считаем, что такой акт милосердия должен быть рассмотрен, — заявил один из авторов, депутат ГД Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он также отметил, что многие граждане, привлеченные к уголовной ответственности, подписали контракты с Минобороны и ушли на СВО, в то время как в заключении и под следствием остаются инвалиды, несовершеннолетние и женщины, совершившие нетяжкие преступления.

Рената Валеева