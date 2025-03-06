В Южной Корее снаряд с военных учений попал в жилой дом, пострадали семь человек

По меньшей мере семь человек получили ранения в городе Пхочхон, Южная Корея, после того, как в жилой дом попал снаряд, выпущенный во время военных учений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Yonhap.

Инцидент произошел около 10.05 по местному времени (04.05 мск). По предварительным данным, повреждены семь жилых домов, включая здание церкви. Четверо пострадавших получили серьезные травмы. Власти проводят расследование обстоятельств случившегося.

Военно-воздушные силы Республики Корея заявили, что во время учений произошел нештатный сход восьми авиабомб MK-82 с истребителя KF-16 за пределами полигона.

— Мы сожалеем из-за инцидента с повреждением жилых домов из-за нештатного схода снарядов, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Намерены принять необходимые меры, в том числе касающиеся компенсаций пострадавшим, — заявили в ВВС.

Согласно данным Yonhap, в четверг США и Республика Корея проводили учения с боевыми стрельбами на полигоне Сынчжин в городе Пхочхон, расположенном в 25 км от границы с КНДР. В маневрах участвовали танки, вертолеты и самолеты — всего 160 единиц техники.

Рената Валеева