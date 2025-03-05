В России 79 регионам спишут долги по кредитам на сумму свыше 1 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

Правительство России решило списать долги регионов по кредитам из бюджета на сумму более 1 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что такая мера поможет облегчить долговое бремя субъектов Федерации, которое в настоящее время составляет чуть больше 3 трлн рублей, передали в ТАСС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Силуанов добавил, что для регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности предусмотрена возможность направлять высвобождаемые средства на более широкий перечень расходов. В частности, 18 регионов уже обратились за ресурсами на сумму 17 млрд рублей для достижения национальных целей развития. Также 25 регионов предложили направить около 77 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей.

Для субъектов Дальневосточного федерального округа и арктической зоны установили возможность использования ресурсов на реализацию мастер-планов городов. На данный момент 9 регионов заявили о потребности в 60 млрд рублей. Силуанов подчеркнул, что регионы смогут уточнять свои предложения по направлению высвобождаемых средств до 1 ноября текущего года и в последующие годы.

Напомним, что правительство России утвердило распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам для 12 регионов, включая Татарстан, на общую сумму более 8,2 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина