В Татарстане более 20 тысяч многодетных матерей вышли на пенсию досрочно

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане более 20 тыс. многодетных матерей воспользовались правом на досрочную пенсию. Об этом сообщил Эдуард Вафин, руководитель республиканского отделения Фонда пенсионного и социального страхования России.

Среди женщин, получивших досрочную пенсию, более 14 тыс. являются матерями пятерых и более детей, 1 177 — матерями четверых и 4 597 — матерями троих детей.

Право на льготное пенсионное обеспечение зависит от количества детей: матери троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, а пятерых и более — уже в 50 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает программу маткапитала до 31 декабря 2030 года. Это решение позволит около 5 млн семей получить право на материнский капитал в период с 2027 по 2030 год.

Анастасия Фартыгина