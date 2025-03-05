В Татарстане более 20 тысяч многодетных матерей вышли на пенсию досрочно
В Татарстане более 20 тыс. многодетных матерей воспользовались правом на досрочную пенсию. Об этом сообщил Эдуард Вафин, руководитель республиканского отделения Фонда пенсионного и социального страхования России.
Среди женщин, получивших досрочную пенсию, более 14 тыс. являются матерями пятерых и более детей, 1 177 — матерями четверых и 4 597 — матерями троих детей.
Право на льготное пенсионное обеспечение зависит от количества детей: матери троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, а пятерых и более — уже в 50 лет.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает программу маткапитала до 31 декабря 2030 года. Это решение позволит около 5 млн семей получить право на материнский капитал в период с 2027 по 2030 год.
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