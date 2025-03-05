В Татарстане ввели новую выплату для семей с детьми-инвалидами

Фото: Динар Фатыхов

С 2025 года в Татарстане семьи, воспитывающие детей-инвалидов с фенилкетонурией, будут получать ежемесячную денежную выплату. Об этом сообщила глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

Размер выплаты составляет 50% от прожиточного минимума на дату обращения, что на данный момент составляет 7 310 рублей.

Кроме того, региональный бюджет предлагает и другие формы помощи. В частности, семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, нуждающимися в постоянном уходе, могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также предусмотрены пособия для семей с пятью и более детьми, где один или оба родителя являются инвалидами или хотя бы один из детей — ребенком-инвалидом.

Напомним, что страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия в России будут проиндексированы на 9,5% с 1 января 2025 года, исходя из фактической инфляции.

