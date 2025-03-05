В России утвердят новую систему оплаты труда для педагогов к 2026 году

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил, что в России в 2026 году будет утверждена новая система оплаты труда для педагогов. Это заявление было сделано во время правительственного часа в Госдуме, сообщили в РИА «Новости».

По словам Чернышенко, новая система будет основана на результатах пилотных проектов, которые начнутся в 2025 году. С 2027 года она будет внедрена во всех образовательных учреждениях страны.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также сообщал о планах Минтруда и Минпросвещения по запуску пилотного проекта. Чернышенко подчеркнул, что одной из главных задач правительства является разработка механизма достойной оплаты труда учителей, а также меры по привлечению и удержанию квалифицированных кадров в образовательной сфере.

Напомним, что в России наблюдается нехватка кадров в здравоохранении и образовании, и главная причина этого — низкие зарплаты. Особенно остро нехватка кадров ощущается в сельской местности, где не хватает учителей математики и иностранных языков.



Анастасия Фартыгина