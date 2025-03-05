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Экономика

СМИ: Auchan добивается от поставщиков снижения закупочных цен

12:38, 05.03.2025

Ретейлер объясняет требование укреплением рубля

СМИ: Auchan добивается от поставщиков снижения закупочных цен
Фото: Реальное время

Auchan добивается от партнеров снижения закупочных цен, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, ретейлер объясняет свое требование укреплением рубля и ростом давления на собственную маржу из-за повышающихся расценок поставщиков.

3 марта корпорация попросила поставщиков в срок до 10 марта отправить предложения по снижению закупочных цен на товар. Auchan подчеркнул, что долгое время проявлял понимание и принимал продиктованные ослаблением рубля повышения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Поставщики не могут пойти на снижение прейскуранта без понимания курса, по которому им придется в следующий раз заказывать ингредиенты или сырье, — заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его словам, поставка зарубежных товаров занимает от одного до пяти месяцев. Ретейлеры рассчитывают на корректировку исходя из биржевых колебаний.

Галия Гарифуллина

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Экономика

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