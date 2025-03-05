Ротенберг назвал ЦСКА и СКА исторически сильнейшими командами КХЛ

Тренер Роман Ротенберг назвал ЦСКА и СКА исторически сильнейшими командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом рулевой питерцев заявил после победы над армейцами в овертайме в Санкт-Петербурге со счетом 3:2.

Ротенберг указал на количество завоеванных титулов Кубка Гагарина у команд. Хотя СКА не входит в число рекордсменов лиги по количеству главных трофеев КХЛ. По три раза обладателями Кубка Гагарина становились ЦСКА, «Ак Барс» и «Металлург». У СКА только два аналогичных титула.

— Сегодня играли две исторически сильнейшие команды лиги. По всем показателям сильнейшие. У ЦСКА шесть Кубков Континента, у СКА — три на сегодняшний день. У ЦСКА три Кубка Гагарина, у СКА — два. Если говорить про сборную России — это Олимпиада в Корее, где было много игроков и СКА, и ЦСКА, — заявил Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в КХЛ было разыграно 15 титулов Кубка Гагарина. Действующим чемпионом плей-офф является магнитогорский «Металлург». СКА в последний раз выигрывал Кубок Гагарина в 2017 году — почти восемь лет назад. ЦСКА два года подряд побеждал в финале плей-офф в сезонах-2021/2022 и 2022/2023.

СКА в текущем сезоне КХЛ занимает седьмое место в Западной конференции. ЦСКА идет третьим в турнирной таблице Запада.

Зульфат Шафигуллин