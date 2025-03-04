В России будут лишать свободы за несообщение о подготовке диверсий

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за несообщение о подготовке диверсий. Теперь за это преступление можно получить до одного года лишения свободы. Об этом сообщили в ТАСС.

Согласно действующим нормам, наказание за несообщение о подготовке терактов уже предусмотрено, и теперь к этому списку добавляются и диверсионные действия. Авторы законопроекта подчеркивают, что в условиях специальной военной операции в России увеличилось количество диверсий на значимых объектах.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что некоторые граждане умалчивают о фактах, связанных с подготовкой диверсий, что затрудняет работу правоохранительных органов. Это может негативно сказаться на безопасности страны, так как своевременное получение информации о планируемых атаках критически важно для защиты экономической безопасности и обороноспособности России.

Теперь, если кто-то станет свидетелем подготовки диверсии и не сообщит об этом, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Законопроект еще должен пройти второе чтение, прежде чем вступит в силу.

Ранее Госдума приняла закон, который позволяет использовать автомобили граждан для борьбы с терроризмом во время контртеррористических операций (КТО). Теперь в зонах, где введен режим КТО, можно будет использовать не только транспорт организаций, но и личные автомобили граждан.



Анастасия Фартыгина