Ушел из жизни главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов

Фото: Динар Фатыхов

На 75-м году жизни скончался Раис Хисамов, главный геолог и замгендиректора ОАО «Татнефть». Об этом сообщили в пресс-службе Академии наук Татарстана.

Хисамов был выдающимся ученым, доктором геолого-минералогических наук и профессором, который внес значительный вклад в развитие геологоразведки и технологий разработки нефтяных месторождений.

Под его руководством было реализовано множество научных проектов, которые укрепили позиции компании «Татнефть» на рынке. Хисамов активно участвовал в совершенствовании методик поисков залежей нефти и газа как в Татарстане, так и за его пределами, включая работы в Сирии и Ливии.