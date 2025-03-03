КХЛ включила одну игру «Ак Барса» в топ матчей недели

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обнародован список наиболее интересных матчей на игровой неделе. В топ-5 включена одна игра «Ак Барса» — в Казани против «Авангарда».



В топ-5 игр недели попали поединки «Адмирал» — «Нефтехимик» (4 марта), армейское дерби ЦСКА — СКА (4 марта), «Динамо» Мск — «Локомотив» (7 марта), а также «Торпедо» — «Спартак» (8 марта).

Казанцы сыграют с омским «Авангардом» 8 марта в субботу, в 17.00 по московскому времени. «Ак Барс» проиграл все три игры с омичами в нынешнем сезоне. В том числе 16 февраля в Омске, где команда Анвара Гатиятулина была разгромлена 2:6.

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 78 очками в 61 игре. «Авангард» идет шестым на Востоке с 74 баллами в 60 матчах чемпионата.

Также на этой неделе «Ак Барсу» предстоит сыграть в Казани против «Автомобилиста» — 5 марта в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин