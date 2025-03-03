Прокуратура Татарстана открыла горячую линию по вопросам защиты прав инвалидов

Фото: Мария Зверева

Прокуратура Татарстана открыла горячую линию по вопросам защиты прав инвалидов и соблюдения уголовно-процессуального законодательства. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

С вопросами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) можно обратиться по телефону: 8(843) 291-19-89, обеспечения ТСР детей-инвалидов — по номеру: 8(843) 291-18-54.

Кроме того, татарстанцы смогут получить консультации по вопросам соблюдения правоохранительными органами уголовно-процессуального законодательства. Для этого нужно позвонить по телефону: 8(843) 216-77-70.

— «Горячие линии» будут функционировать в течение всего марта. Прием звонков осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, — подчеркнули в прокуратуре республики.

Напомним, Минтруд Татарстана поддержал всестороннюю систему поддержки для участников специальной военной операции (СВО), включающую социальную реабилитацию и профессиональное развитие. Реестр работодателей, готовых принять на работу вернувшихся бойцов, насчитывает более 450 компаний с более чем 2,5 тыс. открытыми вакансиями.

Галия Гарифуллина