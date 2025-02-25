Татарстан разработал программу реабилитации и трудоустройства для участников СВО

Фото: Максим Платонов

Минтруд республики поддержал всестороннюю систему поддержки для участников специальной военной операции (СВО), включающую социальную реабилитацию и профессиональное развитие. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Для реабилитации инвалидов, участвовавших в СВО, работают 5 центров реабилитации инвалидов, центр для слепых и слабовидящих, а также 5 социально-реабилитационных отделений в различных районах. Курсовая реабилитация длится 15 дней с периодичностью раз в 2 года в стационарной форме и дважды в год в полустационарной форме.

В сфере трудоустройства служба занятости провела анкетирование более 1,3 тыс. вернувшихся участников СВО, проинформировав их о доступных мерах государственной поддержки. Благодаря активным действиям Центров занятости населения, 79 человек успешно трудоустроены, включая 17 после прохождения обучения.



Реестр работодателей, готовых принять на работу участников СВО, насчитывает более 450 компаний с более чем 2,5 тыс. открытыми вакансиями.

Напомним, что власти региона приняли комплекс дополнительных мер соцподдержки для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Новые льготы направлены на обеспечение достойных условий жизни как для военнослужащих, так и для их близких.



Матвей Гавриков