Татарстан разработал программу реабилитации и трудоустройства для участников СВО
Минтруд республики поддержал всестороннюю систему поддержки для участников специальной военной операции (СВО), включающую социальную реабилитацию и профессиональное развитие. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Для реабилитации инвалидов, участвовавших в СВО, работают 5 центров реабилитации инвалидов, центр для слепых и слабовидящих, а также 5 социально-реабилитационных отделений в различных районах. Курсовая реабилитация длится 15 дней с периодичностью раз в 2 года в стационарной форме и дважды в год в полустационарной форме.
В сфере трудоустройства служба занятости провела анкетирование более 1,3 тыс. вернувшихся участников СВО, проинформировав их о доступных мерах государственной поддержки. Благодаря активным действиям Центров занятости населения, 79 человек успешно трудоустроены, включая 17 после прохождения обучения.
- Реестр работодателей, готовых принять на работу участников СВО, насчитывает более 450 компаний с более чем 2,5 тыс. открытыми вакансиями.
Напомним, что власти региона приняли комплекс дополнительных мер соцподдержки для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Новые льготы направлены на обеспечение достойных условий жизни как для военнослужащих, так и для их близких.
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