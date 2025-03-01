«Рубин» сыграет в Грозном с «Ахматом» в первом весеннем матче в РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграет в Грозном с «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Игра станет для команд первой после возобновления сезона.

«Рубин» после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. Команда Рашида Рахимова отстает от лидера чемпионата «Краснодара» на 13 баллов. От зоны прямого вылета казанцев отделяют девять очков.



«Ахмат» идет на предпоследнем месте в таблице чемпионата с 13 очками. Команда Сергея Ташуева отстала от зоны стыковых матчей на один балл.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Осенью в первом круге чемпионата «Рубин» дома обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. Авторами голов в составе казанцев стали Илья Рожков и Мирлинд Даку.

«Ахмат» не может победить «Рубин» с сентября 2017 года. Серия без побед составляет уже 12 матчей подряд. При этом «рубиновые» выиграли три последних очных поединка с общим счетом 5:1.

Встреча в Грозном начнется в 19.00 по московскому времени. Матч в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер».

Зульфат Шафигуллин