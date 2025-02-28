ООН приостановила финансовую помощь в отдельных регионах Украины

В ООН объявили о приостановке программ денежной помощи в основных регионах Украины из-за сокращения финансирования со стороны США. Об этом сообщили в ТАСС.

— На Украине денежные программы — ключевой элемент гуманитарного реагирования, охвативший 1 млн человек в 2024 году, — были приостановлены в ключевых регионах, — сказал генсек.

В своем заявлении Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу уменьшения финансовой поддержки и его влияния на людей, которые зависят от международной помощи.



Накануне в Верховном суде США встали на сторону президента Дональда Трампа в вопросе предоставления зарубежной помощи. Председатель Верховного суда США Джон Робертс приостановил действие ранее выданного приказа федерального судьи, который обязывал администрацию Трампа продолжить выплаты подрядчикам и грантополучателям из других стран. Согласно данным Госдепартамента США, Украина является крупнейшим получателем американской помощи по линии USAID: с 2021 по 2024 год ей направили $30,6 млрд.



Анастасия Фартыгина