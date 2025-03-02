Татарстан объявил аукцион на ремонт казанского СОК «Ракета» и других спортивных объектов республики

Главное строительное управление Татарстана объявило тендер на проведение капитального ремонта семи спортивных учреждений республики. Согласно информации с официального портала государственных закупок, начальная цена контракта составляет 190,3 млн рублей.

Крупный объем средств в рамках электронного аукциона планируется направить на капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» в Советском районе Казани. На эти цели предусмотрено более 34,6 млн рублей из общей суммы закупки в размере 190,3 млн рублей.



Помимо ремонта СОК «Ракета», программа работ охватывает еще шесть спортивных объектов республиканского и местного значения:



Республиканская спортивная школа олимпийского резерва «Батыр» в Казани (9,4 млн рублей).

Спортивная школа олимпийского резерва №11 в Набережных Челнах (38,8 млн рублей).

Спортивный оздоровительный комплекс «Нефтьче» в Бугульме (24,9 млн рублей).

Спортивная школа Лаишевского района (7,9 млн рублей).

Футбольное поле и беговая дорожка в спортивно-оздоровительном комплексе «Юность» в Муслюмово (32,1 млн рублей).

Спортивная школа «Арча» в Арске (42,6 млн рублей).

Работы включают не только строительно-монтажные мероприятия, но и приобретение необходимого оборудования, мебели, инвентаря, а также благоустройство территорий учреждений.

Закупка осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Прием заявок начался 26 февраля и продлится до 6 марта. Итоги аукциона будут подведены 10 марта текущего года

По условиям контракта, все работы должны быть завершены до 16 января 2026 года.

Напомним, что исполком Казани постановил реорганизовать спортивную школу олимпийского резерва ФСО «Ракета», присоединив к ней спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» и спортивную школу единоборств «Ак Барс».

Матвей Гавриков